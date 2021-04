Italia Viva | buon lavoro a Nobili e Tidei | nuovi coordinatori regionali

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – “I migliori auguri dida parte di tutta la comunita’ diRoma aiIV del Lazio Lucianoe Marietta, a cui ci uniscono profonda stima e amicizia”. Cosi’ in un comunicato iIV Roma Marco Cappa e Eleonora De Santis. “Alinsieme per le prossime amministrative di Roma, per lo sviluppo e la rinascita della nostra citta’”.

Advertising

fattoquotidiano : Mozione di sfiducia contro Speranza, Salvini: “Prima parlo con Sileri, poi decido”. Forza Italia e Italia viva: “Vo… - ItaliaViva : Scuola, renziani foggiani contro Emiliano scrivono al ministro dell'Istruzione: 'Famiglie lasciate nella confusione… - ivanscalfarotto : 2/2 Come Italia Viva abbiamo chiesto, senza voler creare inutile confusione ma con determinazione, che la misura fo… - Perla_Madonnaaa : @matteorenzi @EmmanuelMacron Italia Viva lo auspicava da tempo. Merci beaucoup mattè - PillaPaladini : RT @DaniSbrollini: Siamo soddisfatti che il voto di Italia Viva sia stato decisivo per calendarizzare il #DDLZan. Una legge utile al Paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva

Fanpage.it

La memoria di quegli atti barbarici ènella coscienza degli italiani. A nome mio" la ...Dopo anni di tira e molla sono stati arrestati a Parigi 7 ex brigatisti rossi da tempo richiesti dall'...A chiedere da tempo l'avvio della discussione sono Pd, M5s, Leu e. Contrario il centrodestra. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera il 4 novembre 2020. Zan: ...La legge contro l'omotransfobia fa un passo in Senato. Ma il relatore sarà uno dei leghisti che si oppone al ddl: ecco cosa succede ora ...Massimiliano Allegri è pronto a tornare alla Juventus a distanza di due anni. Qualificarsi in Champions e vincere la Coppa Italia potrebbero non bastare a Pirlo ...