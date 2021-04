Isola dei famosi: Akash Kumar bacia Antonella Fiordelisi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Di Akash Kumar abbiamo sentito parlare tanto in questi giorni e, stando alle ultime informazioni dal mondo della cronaca rosa, è stato paparazzato in compagnia di una bellissima modella e valletta sportiva: Antonella Fiordelisi. In giro per le strade di Milano la coppia di modelli si sarebbe scambiata un bacio passionale subito immortalato dai fotografi. Che cosa c’è dietro? Stanno insieme? Scopriamolo insieme! Antonella Fiordelisi e Akash Kumar sono due Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diabbiamo sentito parlare tanto in questi giorni e, stando alle ultime informazioni dal mondo della cronaca rosa, è stato paparazzato in compagnia di una bellissima modella e valletta sportiva:. In giro per le strade di Milano la coppia di modelli si sarebbe scambiata un bacio passionale subito immortalato dai fotografi. Che cosa c’è dietro? Stanno insieme? Scopriamolo insieme!sono due Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - GreenNetworkIT : Per i clienti Green Network iscritti all'Energy Club uno sconto esclusivo del 20% da spendere sul primo acquisto e… - io_pino_ : oggi son tornato a leggere manga e ne ho trovato che parla di una specie isola dei famosi (ma fatto da ragazzi); v… -