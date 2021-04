Isola 2021, Miriam la fidanzata di Gilles Rocca cancella tutte le foto di coppia dai social. Ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 28 aprile 2021) . Dopo il rifiuto dell’attore di fare la prova in apnea , durante la dodicesima puntata, che prevedeva un bacio a stampo con Francesca Lodo, i fan della coppia si sono allarmati. Il suo «Ti amo Miriam» è diventato un tormentone. Gilles Rocca, naufrago dell’Isola dei famosi 2021, è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti da ben 12 anni. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle non ha perso l’occasione di ribadire il suo amore in diretta tv. Se inizialmente il pubblico trovata molto dolce questo modo di esprimere i suoi sentimenti, con il passare delle puntate ha cambiato idea proprio a causa dell’atteggiamento di Gilles. Sempre aggressivo e rabbioso on particolare con le donne Gilles è passato da “uomo ideale” a naufrago da eliminare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 28 aprile 2021) . Dopo il rifiuto dell’attore di fare la prova in apnea , durante la dodicesima puntata, che prevedeva un bacio a stampo con Francesca Lodo, i fan dellasi sono allarmati. Il suo «Ti amo» è diventato un tormentone., naufrago dell’dei famosi, è fidanzato con l’attriceGalanti da ben 12 anni. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle non ha perso l’occasione di ribadire il suo amore in diretta tv. Se inizialmente il pubblico trovata molto dolce questo modo di esprimere i suoi sentimenti, con il passare delle puntate ha cambiato idea proprio a causa dell’atteggiamento di. Sempre aggressivo e rabbioso on particolare con le donneè passato da “uomo ideale” a naufrago da eliminare ...

