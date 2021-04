Isabella Rauti: “Famiglie umiliate, Draghi come Conte: diminuisce le risorse per gli asili nido” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Famiglia questa sconosciuta. “Non c’è nessuna volontà esplicita del governo nel favorire i bisogni delle Famiglie e la natalità “. Delusione per Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili. “Nel Pnrr – spiega – tra la bozza di Conte e il piano del governo Draghi sarebbero sostanzialmente diminuite le risorse destinate al piano asili nido. La cifra indicata nel discorso del Premier alle Camere, ovvero 4 miliardi e 600 milioni, sarebbe infatti complessiva anche del potenziamento dei servizi educativi all’infanzia. Di conseguenza, l’obiettivo del 60% della copertura di posti necessari diventa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Famiglia questa sconosciuta. “Non c’è nessuna volontà esplicita del governo nel favorire i bisogni dellee la natalità “. Delusione per, senatrice di Fratelli d’Italia, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili. “Nel Pnrr – spiega – tra la bozza die il piano del governosarebbero sostanzialmente diminuite ledestinate al piano. La cifra indicata nel discorso del Premier alle Camere, ovvero 4 miliardi e 600 milioni, sarebbe infatti complessiva anche del potenziamento dei servizi educativi all’infanzia. Di conseguenza, l’obiettivo del 60% della copertura di posti necessari diventa ...

Advertising

SecolodItalia1 : Isabella Rauti: “Famiglie umiliate, Draghi come Conte: diminuisce le risorse per gli asili nido”… - marisavillani : RT @IsabellaRauti: - Mariang47614228 : RT @IsabellaRauti: - FratellidItalia : RT @La7tv: #coffeebreak Isabella Rauti 'La telefonata a Bruxelles non ci rassicura, l'Europa dà il disco verde a qualcosa che l'Italia anco… - GiorgioCarbon12 : RT @IsabellaRauti: -