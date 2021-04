Irpet: Pil toscana giù del 12% nel 2020. Ma nel 2021 crescerà del 3%. Sono a rischio 33mila posti di lavoro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le stime dell'Irpet (istituto regionale per la programmazione economica della toscana) Sono precise: nel 2020 il Pil regionale è calato del 12%, bruciando 14 miliardi di euro per effetto della crisi generata da pandemia e lockdown, mentre nel triennio appena iniziato si stima una crescita del 3% per il 2021. Ma si teme una fuoriuscita di persone dal processo produttivo pari a circa 33mila unità, e dunque si rischia di avere 58mila poveri in più L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le stime dell'(istituto regionale per la programmazione economica dellaprecise: nelil Pil regionale è calato del 12%, bruciando 14 miliardi di euro per effetto della crisi generata da pandemia e lockdown, mentre nel triennio appena iniziato si stima una crescita del 3% per il. Ma si teme una fuoriuscita di persone dal processo produttivo pari a circaunità, e dunque si rischia di avere 58mila poveri in più L'articolo proviene da Firenze Post.

