Inter, la rivoluzione continua: dopo il logo presto anche il nuovo inno (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Inter presenterà presto il nuovo inno Non si ferma il cambiamento in casa Inter che dopo aver presentato il nuovo logo, si appresta nei prossimi mesi a presentare anche un nuovo inno. Allo stadio non risuona più da tempo ‘Pazza Inter’ con la squadra accompagnata all’ingresso in campo da ‘C’è solo l’Inter’ anche in maniera ridotta vista l’introduzione da qualche tempo dell’inno della Serie A. “L’Inter cercava altro, anche dal punto di vista musicale. E così ha contattato diversi artisti per scrivere il nuovo testo: più d’una traccia è arrivata di recente nella sede del club ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’presenteràilNon si ferma il cambiamento in casacheaver presentato il, si appresta nei prossimi mesi a presentareun. Allo stadio non risuona più da tempo ‘Pazza’ con la squadra accompagnata all’ingresso in campo da ‘C’è solo l’in maniera ridotta vista l’introduzione da qualche tempo dell’della Serie A. “L’cercava altro,dal punto di vista musicale. E così ha contattato diversi artisti per scrivere iltesto: più d’una traccia è arrivata di recente nella sede del club ...

