Inter, dopo il logo in arrivo anche il nuovo inno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Che l’Inter fosse in una fase di rinnovamento non lo si scopre certamente oggi. dopo il cambio di logo, e addirittura di denominazione commerciale, i nerazzurri sono ora pronti alla rivoluzione anche dal punto di vista musicale, ricercando un nuovo inno da suonare al termine delle gare casalinghe. Qualcosa in questa direzione si era già L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Che l’fosse in una fase di rvamento non lo si scopre certamente oggi.il cambio di, e addirittura di denominazione commerciale, i nerazzurri sono ora pronti alla rivoluzionedal punto di vista musicale, ricercando unda suonare al termine delle gare casalinghe. Qualcosa in questa direzione si era già L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : Certo la storia dell’Inter è davvero illogica. Da quando ho memoria visiva, quindi 1986, tre volte torna a vincere… - capuanogio : ?? Steven #Zhang atteso a Milano domani dopo mesi di assenza. In dirittura l'accordo con Bain Capital per un presti… - SerieA : Dopo una partita combattuta, l’@Inter coglie i 3 punti contro l'@HellasVeronaFC #InterVerona 1-0 #SerieATIM… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Inter, dopo il logo in arrivo anche il nuovo inno: Che l’Inter fosse in una fase di rinnovament… - StaffBauscia : Dopo il logo, l’Inter ha deciso di cambiare anche l’inno -