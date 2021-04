Inter, continua la rivoluzione: dopo il logo ecco il nuovo inno del club (Di mercoledì 28 aprile 2021) continua la campagna di rebranding dell’Inter. Già contattati diversi cantanti per la creazione del nuovo inno del club, Max Pezzali in Pole La campagna di rebranding dell’Inter non accenna a fermarsi, dopo il cambio del logo e della denominazione commerciale, la società nerazzurra è alla ricerca di un nuovo inno da far risuonare a San Siro per le partite casalinghe della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, alcuni artisti (Interisti) si sarebbero già candidati presentando i propri brani. Tra questi ci sarebbero i brani di Giuseppe Povia (che da settimane sta lasciando indizi sul suo profilo Instagram) ma soprattutto quello di Max Pezzali scritto insieme e ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021)la campagna di rebranding dell’. Già contattati diversi cantanti per la creazione deldel, Max Pezzali in Pole La campagna di rebranding dell’non accenna a fermarsi,il cambio dele della denominazione commerciale, la società nerazzurra è alla ricerca di unda far risuonare a San Siro per le partite casalinghe della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, alcuni artisti (isti) si sarebbero già candidati presentando i propri brani. Tra questi ci sarebbero i brani di Giuseppe Povia (che da settimane sta lasciando indizi sul suo profilo Instagram) ma soprattutto quello di Max Pezzali scritto insieme e ...

Advertising

CalcioDatato : Nel caso dell'Inter, la maggior specificità e il cambiamento nel termine di paragone non rivelano nulla di nuovo.… - Bubu_Inter : @InterCrisi Ok grazie. Mi raccomando, non distogliere l'attenzione. Serve una crisi continua. - _intermagazine : Inter, la rivoluzione continua: dopo il logo presto anche il nuovo inno - agent_loken : #Donnarumma Prossima settimana dovremmo avere notizie più concrete sul futuro del portiere. Molte squadre(Juve su… - LuigiBevilacq17 : RT @C19official: L’INCUBO CONTINUA... 12 maggio 2018, penultima giornata, l’Inter perde in casa col Sassuolo e sembra dire addio ai sogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter continua Benevento, Ibrahimovic e quella pazza idea di Vigorito Aveva ragione Superpippo, dato che il suo ex compagno di squadra continua a dettare legge ... quando i rossoneri si erano fatti sotto per contendere lo scudetto ai cugini dell'Inter. Adesso è ...

Classifiche a confronto: Gattuso show, bene l'Inter, disastro Juventus Classifiche a confronto tra questa e la passata stagione, dopo 33 giornate di Serie A. L'Inter conferma il trend della scorsa settimana e resta a +8. La squadra col 'segno +' migliore continua ad essere il Milan , nonostante il ko con la Lazio: +13. Ossia gli stessi punti in più che ha il ...

Inter, continua la rivoluzione: dopo il logo ecco il nuovo inno del club ZON.it Classifiche a confronto: Gattuso show, bene l'Inter, disastro Juventus Classifiche a confronto tra questa e la passata stagione, dopo 33 giornate di Serie A. L'Inter conferma il trend della scorsa settimana e resta a +8. La squadra col "segno +" migliore continua ad esse ...

Calciomercato Inter, cessione da urlo | Addio più scambio in Premier L'Inter si appresta a vincere lo Scudetto dopo tanti anni di dominio assoluto da parte della Juventus: pronti anche sul fronte calciomercato ...

Aveva ragione Superpippo, dato che il suo ex compagno di squadraa dettare legge ... quando i rossoneri si erano fatti sotto per contendere lo scudetto ai cugini dell'. Adesso è ...Classifiche a confronto tra questa e la passata stagione, dopo 33 giornate di Serie A. L'conferma il trend della scorsa settimana e resta a +8. La squadra col 'segno +' miglioread essere il Milan , nonostante il ko con la Lazio: +13. Ossia gli stessi punti in più che ha il ...Classifiche a confronto tra questa e la passata stagione, dopo 33 giornate di Serie A. L'Inter conferma il trend della scorsa settimana e resta a +8. La squadra col "segno +" migliore continua ad esse ...L'Inter si appresta a vincere lo Scudetto dopo tanti anni di dominio assoluto da parte della Juventus: pronti anche sul fronte calciomercato ...