Inter, arrivano 250 milioni: Conte valuta il futuro, le richieste sul mercato (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Inter si prepara a festeggiare lo scudetto, ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione e al mercato. La stagione del club nerazzurro è stata dai due volti: in campionato la cavalcata è stata importante, mentre in Champions League l'eliminazione alla fase a gironi ha rappresentato un vero e proprio fallimento. L'allenatore Antonio Conte è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra e si è confermato come uno dei migliori in circolazione. Ma l'intenzione è quella di alzare l'asticella, l'obiettivo dell'ex Ct della Nazionale è quello di essere competitivo anche in Champions League. Inter, la conferma di Conte non è certa: le indicazioni arrivano da Marotta

