Infortuni, attacco a singhiozzo e quel... 48: ecco perché il Milan nel ritorno ha fatto flop (Di mercoledì 28 aprile 2021) Meno male che c'è stato un girone di andata col tachimetro piantato a fondo scala, verrebbe da dire. perché senza, il Milan avrebbe abbandonato già da tempo qualsiasi ambizione sulla Champions. È ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Meno male che c'è stato un girone di andata col tachimetro piantato a fondo scala, verrebbe da dire.senza, ilavrebbe abbandonato già da tempo qualsiasi ambizione sulla Champions. È ...

Advertising

sportli26181512 : Infortuni, attacco a singhiozzo e quel... 48: ecco perché il Milan nel ritorno ha fatto flop: Infortuni, attacco a… - Gazzetta_it : Infortuni, attacco a singhiozzo e quel... 48: ecco perché il #Milan ha fatto flop nel ritorno - FOOT_FLIX : RT @Andre_Dalma: Secondo miglior attacco del campionato giocando per mesi senza i titolari, terza miglior difesa, in piena corsa Champions… - Andre_Dalma : Secondo miglior attacco del campionato giocando per mesi senza i titolari, terza miglior difesa, in piena corsa Cha… - enricomarr1 : @MarcoDiMaro @diego_tvl Beh, diciamo anche che la stagione è peculiare, con tantissime partite in poco tempo e scar… -