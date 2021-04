India, terremoto magnitudo 6 nell’Assam (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un forte terremoto, di magnitudo 6 gradi della scala Richter, ha colpito la parte nordorientale dell’India. Il sisma è stato registrato nelle prime ore della giornata di oggi, lo riporta il US Geological Service (Usgs). Come se non bastasse la difficile situazione che sta vivendo il paese a causa della cosiddetta ‘variante Indiana’ del Covid, l’India ha tremato nella notte. Il ministro della Salute dello stato di Assam, Himanta Biswa Sarma, ha testimoniato i danni provocati dal sisma postando una serie di foto su Twitter. L’epicentro della scossa è stato registrato 10,9 chilometri a nord nordovest della città di Dhekiajuli, nella regione dell’Assam. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 34 chilometri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un forte, di6 gradi della scala Richter, ha colpito la parte nordorientale dell’. Il sisma è stato registrato nelle prime ore della giornata di oggi, lo riporta il US Geological Service (Usgs). Come se non bastasse la difficile situazione che sta vivendo il paese a causa della cosiddetta ‘variantena’ del Covid, l’ha tremato nella notte. Il ministro della Salute dello stato di Assam, Himanta Biswa Sarma, ha testimoniato i danni provocati dal sisma postando una serie di foto su Twitter. L’epicentro della scossa è stato registrato 10,9 chilometri a nord nordovest della città di Dhekiajuli, nella regione dell’Assam. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 34 chilometri. L'articolo proviene da Italia Sera.

