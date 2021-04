India, terremoto: forte scossa di magnitudo 6.0 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito questa mattina l’India; al momento non si registrano vittime ma sono stati segnalati diversi crolli In India all’alba di oggi, 28 aprile, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.0. Secondo l’Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri. Fortunatamente, al momento sembra che il sisma, che è stato registrato intorno alle 4,21 ora italiana, non abbia provocato vittime, ma sono stati segnalati crolli e molte chiamate alle forze di polizia e alle autorità locali. Inoltre, gli abitanti dello stato del Guwahati, 150 km a sud, hanno detto che la scossa ha fatto oscillare gli edifici e provocato crepe nei muri ed hanno anche ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Unadidi6.0 ha colpito questa mattina l’; al momento non si registrano vittime ma sono stati segnalati diversi crolli Inall’alba di oggi, 28 aprile, è stata registrata unadidi6.0. Secondo l’Istituto americano di geofisica, il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri. Fortunatamente, al momento sembra che il sisma, che è stato registrato intorno alle 4,21 ora italiana, non abbia provocato vittime, ma sono stati segnalati crolli e molte chiamate alle forze di polizia e alle autorità locali. Inoltre, gli abitanti dello stato del Guwahati, 150 km a sud, hanno detto che laha fatto oscillare gli edifici e provocato crepe nei muri ed hanno anche ...

