India, terremoto di 6 gradi nella zona nordest del Paese: lievi danni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una scossa di terremoto di 6 gradi Richter è stata registrata all'alba di oggi nell'area nordest dell'India. L'epicentro a pochi chilometri dalla città di Dhekiajuli nella regione dell'Assam. Fortunatamente non sono stati rilevati danni alle persone, ma soltanto ad alcuni edifici (lievi). L'India, lo ricordiamo, sta già facendo i conti con la grave emergenza Covid. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità

