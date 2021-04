India senza ossigeno, da Singapore arrivano gli aiuti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa mattina due aerei dell’areonautica militare di Singapore sono stati inviati in sostegno dell’India con 256 cilindri di ossigeno. Gesto di solidarietà e collaborazione tra i due paesi, sottolinea il ministro degli esteri di Singapore Maliki Osman. Anche Temasek, un fondo di investimento con base a Singapore, ha inviato equipaggiamento medico in sostegno. Con oltre 17milioni di casi e 200mila decessi l’India sembra infatti diventare l’epicentro globale della pandemia. Il paese sta venendo colpito da una nuova variante, appunto la variante Indiana, i cui effetti non sono ancora certi. I forni crematori continuano a lavorare senza sosta mentre i morti vengono bruciati per strada su pire improvvisate per cui sembra stia per finire la legna. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa mattina due aerei dell’areonautica militare disono stati inviati in sostegno dell’con 256 cilindri di. Gesto di solidarietà e collaborazione tra i due paesi, sottolinea il ministro degli esteri diMaliki Osman. Anche Temasek, un fondo di investimento con base a, ha inviato equipaggiamento medico in sostegno. Con oltre 17milioni di casi e 200mila decessi l’sembra infatti diventare l’epicentro globale della pandemia. Il paese sta venendo colpito da una nuova variante, appunto la variantena, i cui effetti non sono ancora certi. I forni crematori continuano a lavoraresosta mentre i morti vengono bruciati per strada su pire improvvisate per cui sembra stia per finire la legna. ...

