iconanews : India: Kumbha Mela non si ferma, altri 25mila fedeli ieri -

Agenzia ANSA

Almeno 25 mila fedeli si sono immersi ieri nel Gange, ad Haridwar, per la giornata conclusiva del pellegrinaggio indù delMela , nonostante gli inviti del premier Modi a partecipare "in modo virtuale", e il ritiro dalla manifestazione da parte delle più autorevoli congregazioni indu. Oltre ai fedeli hanno ...L'Insi viaggia ad un ritmo di oltre 200mila contagi al giorno: oltre due milioni solo ... sospendere il mega pellegrinaggio delMela, nella città sacra di Haridwar. Accogliendo l'...Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la variante cosiddetta indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l'Italia. Intanto in India, nono ...Almeno 25 mila fedeli si sono immersi ieri nel Gange, ad Haridwar, per la giornata conclusiva del pellegrinaggio indù del Kumbha Mela , nonostante gli inviti del premier Modi a partecipare "in modo vi ...