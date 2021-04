In Veneto 18 morti e 963 nuovi casi. Zaia: «Da 10 giorni calano i ricoveri: non possiamo più permetterci un altro lockdown» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cresce lievemente il numero di nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Nel bollettino di oggi, 28 aprile, la Regione rileva +963 nuovi positivi (ieri +848). Gli attualmente positivi in Veneto sono 22.521. Il numero di test elaborati nelle ultime 24 ore è pari a 37.238. Il tasso di positività nella regione si attesta al 2,59%. Sono invece 18 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 36 vittime), per un totale di 11.299 decessi Covid da inizio emergenza. Sul fronte delle ospedalizzazioni, sono 1.508 le persone ricoverate per Covid nelle strutture venete (-38, ieri 1.546). I pazienti in area non critica con sintomatologia, sono 1.301 (-21, ieri 1.540), mentre il numero il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è pari a 207 unità (-11 rispetto a ieri, quando erano 218). ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Cresce lievemente il numero diCovid registrati nelle ultime 24 ore in. Nel bollettino di oggi, 28 aprile, la Regione rileva +963positivi (ieri +848). Gli attualmente positivi insono 22.521. Il numero di test elaborati nelle ultime 24 ore è pari a 37.238. Il tasso di positività nella regione si attesta al 2,59%. Sono invece 18 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (ieri 36 vittime), per un totale di 11.299 decessi Covid da inizio emergenza. Sul fronte delle ospedalizzazioni, sono 1.508 le persone ricoverate per Covid nelle strutture venete (-38, ieri 1.546). I pazienti in area non critica con sintomatologia, sono 1.301 (-21, ieri 1.540), mentre il numero il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è pari a 207 unità (-11 rispetto a ieri, quando erano 218). ...

Advertising

zazoomblog : In Veneto 18 morti e 963 nuovi casi. Zaia: «Da 10 giorni calano i ricoveri: non possiamo più permetterci un altro l… - mauriziodallap : Un anno fa abbiamo pensato che Boris Johnson fosse un frescone. Un anno dopo, lui ha chiesto scusa e rimediato. L'I… - evokofficial : RT @tiberiobagnarol: @MMmarco0 Per spiegare l 'elevata mortalità bisogna seguire le inchieste di @reportrai3,in Veneto si utilizzavano tamp… - smilypapiking : RT @SignorErnesto: Qualcosa non mi torna in queste dichiarazioni di R.Volpe a @reportrai3; I morti in RSA nella seconda ondata sono più di… - infoitinterno : Coronavirus in Veneto: 963 nuovi positivi e 18 morti in 24 ore. Diminuiscono i ricoveri -