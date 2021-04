In vendita a Capri la villa di Christian De Sica: acquistata nel ’96, aveva ospitato celebri artisti e scrittori (Di mercoledì 28 aprile 2021) La villa che Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone possiedono a Capri dal 1996 è ora in vendita in esclusiva con Lionard Luxury Real Estate di Firenze. La casa fa parte de “I quattro venti”, una delle dimore storiche che hanno contribuito al mito dell’isola azzurra: progettata e fatta costruire alle pendici del monte Solaro tra il 1900 e il 1903 dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder fu poi venduta a un altro artista americano, Earl Henry Brewster che vi ospitò tra gli altri l’autore de ‘L’amante di lady Chatterley’, lo scrittore inglese D.H.Lawrence. Passata nuovamente di proprietà alla fine degli anni Trenta “I quattro venti” è stata frequentata anche da altri artisti tra cui Joseph Beuys, che a Capri ha dedicato una sua celebre opera e Cy ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) LacheDee la moglie Silvia Verdone possiedono adal 1996 è ora inin esclusiva con Lionard Luxury Real Estate di Firenze. La casa fa parte de “I quattro venti”, una delle dimore storiche che hanno contribuito al mito dell’isola azzurra: progettata e fatta costruire alle pendici del monte Solaro tra il 1900 e il 1903 dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder fu poi venduta a un altro artista americano, Earl Henry Brewster che vi ospitò tra gli altri l’autore de ‘L’amante di lady Chatterley’, lo scrittore inglese D.H.Lawrence. Passata nuovamente di proprietà alla fine degli anni Trenta “I quattro venti” è stata frequentata anche da altritra cui Joseph Beuys, che aha dedicato una sua celebre opera e Cy ...

