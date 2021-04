In questa foto abbracciava la sorellina, adesso è l’uomo di una delle più famose e belle dello spettacolo italiano. Lo riconoscete? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come sappiamo oggi una delle più grandi curiosità di chi bazzica il web è quella di scovare vecchi scatti di persone famose che li ritraggano magari ai tempi dell’adolescenza, o addirittura della fanciullezza e certamente fa sempre un effetto strano rendersi conto del cambiamento dei personaggi che oggi rappresentano un volto noto. Una fidanzata famosa Alcuni poi sono diventati famosi per vie traverse, magari per essere affiancati a veri vip, e questo è il caso del personaggio raffigurato nella foto che vi proponiamo oggi. Si tratta di un simpatico bambino dagli occhi vispi che stringe con amore la sorellina, un ritratto familiare molto tenero che ha colpito tutti i fan su Instagram. Dunque di chi è il volto di questo bambino che pare quasi già pronto a fare da papà alle sue sorelline più ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come sappiamo oggi unapiù grandi curiosità di chi bazzica il web è quella di scovare vecchi scatti di personeche li ritraggano magari ai tempi dell’adolescenza, o addirittura della fanciullezza e certamente fa sempre un effetto strano rendersi conto del cambiamento dei personaggi che oggi rappresentano un volto noto. Una fidanzata famosa Alcuni poi sono diventati famosi per vie traverse, magari per essere affiancati a veri vip, e questo è il caso del personaggio raffigurato nellache vi proponiamo oggi. Si tratta di un simpatico bambino dagli occhi vispi che stringe con amore la, un ritratto familiare molto tenero che ha colpito tutti i fan su Instagram. Dunque di chi è il volto di questo bambino che pare quasi già pronto a fare da papà alle sue sorelline più ...

Advertising

FBiasin : <'C'è solo l'#Inter' scritto da Elio va in pensione, presto un nuovo inno sulla scia del rinnovamento>. (Gazzetta)… - Simo_Ventura : Buondì ?? Questa foto in cui indosso un vestito giallo , non è per dimostrare che siamo entrati (quasi) tutti in zon… - SalvatoreMerlo : Fabiana Dadone è il ministro delle politiche giovanili. Ha 37 anni ed è del M5s. L’8 marzo pubblicava questa foto c… - Martina99075480 : RT @miiannoio: Questa foto la incornicio #tzvip - SOVFTETE : amo così tanto questa foto, doveva per forza diventare la mia nuova icon lol #NuovaFotoProfilo -