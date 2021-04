In Lombardia superate le tre milioni di dosi di vaccino anti covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Lombardia ha superato i tre milioni di vaccini anti covid. Lo ha comunicato Attilio Fontana, presidente della Regione. Il dato al 27 aprile è di tre milioni e 45.429 somministrazioni, di cui 84.022 ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) Laha superato i tredi vaccini. Lo ha comunicato Attilio Fontana, presidente della Regione. Il dato al 27 aprile è di tree 45.429 somministrazioni, di cui 84.022 ...

Advertising

LetiziaMoratti : Oggi superate le 90mila #vaccinazioni in un giorno in #Lombardia, grazie anche al personale dell’hub vaccinale di C… - RPacchetti : RT @TgrRaiLombardia: Vaccini in Lombardia: prenotazioni aperte per i pazienti fragili dai 55 ai 59 anni. Slittano i cinquantenni senza pato… - TgrRaiLombardia : Vaccini in Lombardia: prenotazioni aperte per i pazienti fragili dai 55 ai 59 anni. Slittano i cinquantenni senza p… - aroundlab : In Lombardia superate le tre milioni di dosi di vaccino anti covid - francescocipe : RT @lauraleghista: in Lombardia superate le 80.000 dosi. Siamo oltre i target assegnati dal Generale Figliuolo di 50.000 dosi giornaliere -