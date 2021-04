In Italia non sono stati registrati più di 2.000 decessi legati al vaccino anti-Covid (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge: «Superati 2000 morti da vaccino in Italia ma se ci rifiutano in massa possiamo farcela». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. L’immagine riproduce un contenuto pubblicato il 21 aprile 2021 su Rumble, una piattaforma di video online, come si può verificare qui. Nel video in questione (dal minuto 06:57) si sostiene che i decessi per vaccino anti Covid-19 in Italia sarebbero al momento 2.000. Come prova viene mostrato il titolo in prima pagina del 4 aprile 2021 del quotidiano locale Il Giornale di Vicenza in cui si legge: «Superati i 2000 morti Vaccinati, le liste ai Nas». #Buongiorno e #buonaPasqua con la prima pagina de Il Giornale di #Vicenza di oggi ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge: «Superati 2000 morti dainma se ci rifiutano in massa possiamo farcela». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. L’immagine riproduce un contenuto pubblicato il 21 aprile 2021 su Rumble, una piattaforma di video online, come si può verificare qui. Nel video in questione (dal minuto 06:57) si sostiene che iper-19 insarebbero al momento 2.000. Come prova viene mostrato il titolo in prima pagina del 4 aprile 2021 del quotidiano locale Il Giornale di Vicenza in cui si legge: «Superati i 2000 morti Vaccinati, le liste ai Nas». #Buongiorno e #buonaPasqua con la prima pagina de Il Giornale di #Vicenza di oggi ...

