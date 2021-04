In classe in sicurezza: la Regione stanzia altri tre milioni per gli impianti di sanificazione nelle scuole (Di mercoledì 28 aprile 2021) ANCONA - Dopo il primo finanziamento di 2 milioni di euro deciso dalla Regione Marche per migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti che ospitano gli studenti marchigiani, la giunta regionale ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 28 aprile 2021) ANCONA - Dopo il primo finanziamento di 2di euro deciso dallaMarche per migliorare la qualità e ladegli ambienti che ospitano gli studenti marchigiani, la giunta regionale ...

Advertising

difesapopolo : Scuola e Covid-19. Kaladich (Fidae): “Bene ritorno in classe ma per garantire sicurezza serve coordinamento con ent… - GAYAST91 : @Imlosingmymind0 ma in realtà è più perché ci sono cose che non voglio vedano le persone che mi seguono sul princip… - cuteemoonlight : l’unica cosa positiva della presenza al 100% è che ci hanno dato una classe più caruccia e che finalmente vedo le m… - lukealb : RT @FondMondadori: Venerdì 7 maggio accoglieremo per la prima volta in sede la classe di questa edizione del @mastereditoria, promosso insi… - FondMondadori : Venerdì 7 maggio accoglieremo per la prima volta in sede la classe di questa edizione del @mastereditoria, promosso… -