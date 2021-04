“In che condizioni era il mio papà”. Coniugi Bolzano, la sorella di Benno a pezzi dopo il ritrovamento di Peter Neumair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il duplice omicidio di Bolzano ha scosso l’Italia intera. La morte di Peter Neumair e Laura Perselli ha sconvolto la nostra nazione. Accusato dei due assassinii è stato il figlio Benno Neumair, attualmente rinchiuso in carcere. Nella giornata del 27 aprile è arrivata una nuova svolta nella vicenda con il ritrovamento del cadavere del papà di Benno, rinvenuto nel fiume Adige. dopo questo ulteriore sviluppo del caso, ha voluto rompere il silenzio la figlia di Peter e Laura, la giovane Madè. La sorella di Benno ha scritto una lunga lettera: “Per mio fratello è un sollievo che una delle sue menzogne per una volta è vera. Da lui non c’è stato alcun pentimento e troppe parole inventate, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il duplice omicidio diha scosso l’Italia intera. La morte die Laura Perselli ha sconvolto la nostra nazione. Accusato dei due assassinii è stato il figlio, attualmente rinchiuso in carcere. Nella giornata del 27 aprile è arrivata una nuova svolta nella vicenda con ildel cadavere deldi, rinvenuto nel fiume Adige.questo ulteriore sviluppo del caso, ha voluto rompere il silenzio la figlia die Laura, la giovane Madè. Ladiha scritto una lunga lettera: “Per mio fratello è un sollievo che una delle sue menzogne per una volta è vera. Da lui non c’è stato alcun pentimento e troppe parole inventate, ...

