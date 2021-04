Illimity presenta la sua prima Dichiarazione non finanziaria volontaria (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Illimity Bank presenta la sua prima Dichiarazione volontaria consolidata di carattere non finanziario (Dnf) e annuncia di aver raggiunto, già nel 2020, la carbon neutrality a livello di Gruppo. La Banca, si legge in una nota, sin dall'avvio della sua attività nel 2019, ha posto particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e ha intrapreso, in modo nativo, un percorso al fine di integrarle nelle strategie, processi e governance del Gruppo. Questo impegno si è riflesso nella decisione di redigere la prima DNF volontaria di Gruppo, in continuità con il processo di rendicontazione e trasparenza avviato, lo scorso anno, con la pubblicazione del Profilo di Sostenibilità. Con la sua prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –Bankla suaconsolidata di carattere non finanziario (Dnf) e annuncia di aver raggiunto, già nel 2020, la carbon neutrality a livello di Gruppo. La Banca, si legge in una nota, sin dall'avvio della sua attività nel 2019, ha posto particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) e ha intrapreso, in modo nativo, un percorso al fine di integrarle nelle strategie, processi e governance del Gruppo. Questo impegno si è riflesso nella decisione di redigere laDNFdi Gruppo, in continuità con il processo di rendicontazione e trasparenza avviato, lo scorso anno, con la pubblicazione del Profilo di Sostenibilità. Con la sua...

