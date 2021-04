Ilary Blasi commenta l’ingresso di Ignazio Moser all’Isola | “super fidanzato | non penso che vada lì per…”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 28 aprile 2021)oggi compie 40 anni e per l’occasione il settimanale Chi le dedica una bellissima intervista durante la quale, naturalmente, non potevano mancare ampie parentesi dedicate alla sua conduzione dell’Isola dei Famosi., la conduzionee l’arrivo diIntervistata dal settimanale Chi,ha svelato quali sono le differenze... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.