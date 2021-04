Il triste destino di Franco, padre di famiglia morto in un tragico incidente (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' bastato un secondo e in un attimo la sua vita è volata via. E' Franco Amadei il 48enne morto nel tragico incidente di martedi 27 aprile lungo la strada provinciale 37, non distante dall'aeroporto ... Leggi su bresciatoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' bastato un secondo e in un attimo la sua vita è volata via. E'Amadei il 48enneneldi martedi 27 aprile lungo la strada provinciale 37, non distante dall'aeroporto ...

Ragazzo bresciano trovato morto in casa a soli 23 anni E' una vicenda ancora avvolta nel mistero, su cui solo l'autopsia probabilmente riuscirà a fare chiarezza. L'hanno trovato morto in casa domenica mattina, a soli 23 anni: questo il triste destino di Alessandro Cionfoli, brillante 'cervello in fuga' bresciano (abitava a Bagnolo Mella) che da qualche mese si era trasferito a Barcellona, e da qui coordinava la start - up Clinic ...

Incendio dal benzinaio: triste destino per una McLaren 765LT nuova di zecca [VIDEO] Automoto.it Incendio dal benzinaio: triste destino per una McLaren 765LT nuova di zecca [VIDEO] La supercar da 350000 euro è stata divorata dalle fiamme in una pompa di benzina statunitense, sconosciute le dinamiche ...

Morte Maradona, la triste verità: trovati i colpevoli? Morte Maradona, la verità che emerge dai risultati delle perizie sul lavoro dei medici: trovati i colpevoli per il decesso del campione?

