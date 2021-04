Il sottosegretario alla Salute: il coprifuoco potrebbe slittare a maggio se i numeri lo permetteranno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il sottosegretario parla delle proposte di slittamento del coprifuoco, viste le riaperture in zona gialla. Covid, Andrea Costa: “Si rivedranno le norme sul coprifuoco a metà maggio con i dati dell’epidemia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilparla delle proposte di slittamento del, viste le riaperture in zona gi. Covid, Andrea Costa: “Si rivedranno le norme sula metàcon i dati dell’epidemia” su Notizie.it.

Advertising

VittorioSgarbi : Dimissioni per Anna Macina. In una vicenda delicata e gravissima come l’accusa di stupro, un sottosegretario alla G… - LegaSalvini : #Grillo, #Bongiorno: '#Macina si dimetta. Porterò la sottosegretaria in tribunale. Un sottosegretario alla Giustizi… - marcodimaio : Il Sottosegretario 5S alla Giustizia usa le pagine del @Corriere per affermare che l’azione legale, contro il figli… - roughnuances : RT @sabrina__sf: HANNO VIETATO LO SPORT, NON PERCHE FOSSE PARTICOLARMENTE RISCHIOSO, MA PERCHÈ IL REGIME DI RESTRIZIONI FOSSE PERCEPITO CO… - enzozuccaro : Il Sottosegretario alla cultura @senborgonzoni propone di utilizzare il biglietto di teatri, arene e cinema per to… -