Il sogno di Bruno Fernandes: «Voglio fare l’allenatore, magari allo United…» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il fantasista del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato del suo sogno di fare l’allenatore in futuro Bruno Fernandes, fantasista del Manchester United, in una intervista ai canali ufficiali dei Red Devils ha parlato del suo sogno di fare in futuro l’allenatore. «Sto cercando di divertirmi con il calcio adesso ma penso che in futuro, se me lo chiedi, sì: vorrei essere un allenatore. Lo dico con onestà, mi piacerebbe allenare. Non so quale squadra mi piacerebbe gestire. Certo, la squadra più grande che potrei allenare sarebbe il Manchester United, sarò felice. Quindi adesso potrei dire qualche parola in modo che la gente lo sa e poi possa spingere per avermi come allenatore in futuro. In questo modo possono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il fantasista del Manchester Unitedha parlato del suodiin futuro, fantasista del Manchester United, in una intervista ai canali ufficiali dei Red Devils ha parlato del suodiin futuro. «Sto cercando di divertirmi con il calcio adesso ma penso che in futuro, se me lo chiedi, sì: vorrei essere un allenatore. Lo dico con onestà, mi piacerebbe allenare. Non so quale squadra mi piacerebbe gestire. Certo, la squadra più grande che potrei allenare sarebbe il Manchester United, sarò felice. Quindi adesso potrei dire qualche parola in modo che la gente lo sa e poi possa spingere per avermi come allenatore in futuro. In questo modo possono ...

