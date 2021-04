Il significato politico della non sfiducia a Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) La maggioranza vota con buon margine, la Lega sceglie una squallida astensione, contro la sfiducia al ministro Roberto Speranza. Si dice che così Matteo Salvini continuerà ad avere un bersaglio polemico e un capro espiatorio bello e pronto per qualunque evenienza, ma non è tutto così semplice e questo ragionamento ha l’aria troppo furba e troppo facile. Che lo voglia o no, Salvini, questa volta si è agganciato alla maggioranza e al governo forse più di quanto realmente desidera, ma l’ha fatto. E anche altre ricostruzioni che circolano, secondo le quali la Lega comincerà a sentire le mani libere non appena il piano italiano per la ripresa sarà approvato in modo definitivo anche dall’Ue, scontano una certa faciloneria e sottovalutano l’iniziativa politica di Mario Draghi e di alcuni grandi soci della maggioranza, molto ampia ma non priva ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) La maggioranza vota con buon margine, la Lega sceglie una squallida astensione, contro laal ministro Roberto. Si dice che così Matteo Salvini continuerà ad avere un bersaglio polemico e un capro espiatorio bello e pronto per qualunque evenienza, ma non è tutto così semplice e questo ragionamento ha l’aria troppo furba e troppo facile. Che lo voglia o no, Salvini, questa volta si è agganciato alla maggioranza e al governo forse più di quanto realmente desidera, ma l’ha fatto. E anche altre ricostruzioni che circolano, secondo le quali la Lega comincerà a sentire le mani libere non appena il piano italiano per la ripresa sarà approvato in modo definitivo anche dall’Ue, scontano una certa faciloneria e sottovalutano l’iniziativa politica di Mario Draghi e di alcuni grandi socimaggioranza, molto ampia ma non priva ...

