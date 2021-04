Il Senato boccia la mozione di sfiducia nei confronti di Speranza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Inladichiesta da Fratelli d’Italia neidel ministro della Salute Roberto. ROMA – L’ostacolo per il governo Draghi delladidi Fratelli d’Italia neidel ministro della Salute Robertoè stato superato. Il, infatti, hato la richiesta presentata dal partito di Giorgia Meloni con 221 voti contrari e 29 i favorevoli. Solamente 3 gli astenuti. Un risultato che non sorprende le aspettative della vigilia. Latura era diventata scontata dopo la fiducia confermata da Lega e Forza Italia. Di seguito il video della diretta dei lavori al. La ...

Quello approvato e' un documento importante anche e soprattutto per l'impostazione fortemente operativa e la chiara definizione di compiti, ruoli e responsabilita' - Nell'aula delche oggi ...È quanto chiede il testo della mozione di sfiducia presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia al. Nel documento si fa riferimento al piano pandemico italiano che 'non era mai stato aggiornato ...Con 29 voti a favore, 221 contrari e tre astensioni l'aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia contro il ministro della Salute, Roberto Speranza, proposta da Fratelli d'Italia. L'Aula proseg ...Nuova bocciatura per il partito della Meloni. Dopo il No di ieri alla Camera, all'odg sul coprifuoco, Palazzo Madama ha respinto oggi la mozione contro il ministro della Salute Speranza ...