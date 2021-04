Il Senato boccia la mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia contro Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un voto senza sorprese, una bocciatura ampiamente prevista quella di oggi pomeriggio al Senato sulla mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza, presentata da Fratelli d'Italia. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un voto senza sorprese, unatura ampiamente prevista quella di oggi pomeriggio alsulladial ministro della Salute Roberto, presentata dad'. ...

Advertising

RaiNews : Il Senato boccia la sfiducia proposta FdI a #Speranza , 29 sì e 221 no - TgLa7 : #Covid: Senato boccia sfiducia FdI a Speranza,29 si' e 221 no - MediasetTgcom24 : Covid, Senato boccia sfiducia di Fratelli d'Italia a Speranza: 29 sì e 221 no #Senato - laboccadellave4 : RT @fauss77: 29 a 221 come si può definire? - PMicarelli : RT @RaiNews: Il Senato boccia la sfiducia proposta FdI a #Speranza , 29 sì e 221 no -