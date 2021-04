Il Senato boccia la mozione di sfiducia di FdI a Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell'aula del Senato che oggi apre la dicussione sulla sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza interviene subito per documentare il suo operato. Tre le mozioni presentate: la prima a firma ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell'aula delche oggi apre la dicussione sullaal ministro della Salute, Robertointerviene subito per documentare il suo operato. Tre le mozioni presentate: la prima a firma ...

Advertising

RaiNews : Il Senato boccia la sfiducia proposta FdI a #Speranza , 29 sì e 221 no - MediasetTgcom24 : Covid, Senato boccia sfiducia di Fratelli d'Italia a Speranza: 29 sì e 221 no #Senato - TgLa7 : #Covid: Senato boccia sfiducia FdI a Speranza,29 si' e 221 no - Anto_Matti1987 : RT @RaiNews: Il Senato boccia la sfiducia proposta FdI a #Speranza , 29 sì e 221 no - Elisabe94838092 : RT @RaiNews: L'aula prosegue con la 'chiama' e quindi il voto delle altre due mozioni -