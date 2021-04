Il Senato boccia la mozione di sfiducia a Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) La mozione di sfiducia presentata in aula dal Senatore Gianluigi Paragone di Italexit è stata oggi (28 aprile) bocciata dal Senato. (Continua dopo la foto) Il Senato ha infatti respinto l’azione parlamentare: solo 29 voti erano favorevoli, 221 erano contrari. Assieme al Senatore Paragone, a presentare la mozione anche Fratelli d’Italia, a firma del capogruppo Luca Ciriani, e Alternativa C’è, a firma di Mattia Crucioli. (Continua dopo la foto) Ora non ci sono più alibi per nessuno. La Lega e Forza Italia hanno fatto una scelta di campo sostenendo il loro ministro della salute. In futuro nessuno potrà dissociarsi dalle scelte di uno dei peggiori ministro della salute che il Paese abbia mai avuto. L'articolo proviene da Il Paragone. Leggi su ilparagone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladipresentata in aula dalre Gianluigi Paragone di Italexit è stata oggi (28 aprile)ta dal. (Continua dopo la foto) Ilha infatti respinto l’azione parlamentare: solo 29 voti erano favorevoli, 221 erano contrari. Assieme alre Paragone, a presentare laanche Fratelli d’Italia, a firma del capogruppo Luca Ciriani, e Alternativa C’è, a firma di Mattia Crucioli. (Continua dopo la foto) Ora non ci sono più alibi per nessuno. La Lega e Forza Italia hanno fatto una scelta di campo sostenendo il loro ministro della salute. In futuro nessuno potrà dissociarsi dalle scelte di uno dei peggiori ministro della salute che il Paese abbia mai avuto. L'articolo proviene da Il Paragone.

Advertising

RaiNews : Il Senato boccia la sfiducia proposta FdI a #Speranza , 29 sì e 221 no - TgLa7 : #Covid: Senato boccia sfiducia FdI a Speranza,29 si' e 221 no - MediasetTgcom24 : Covid, Senato boccia sfiducia di Fratelli d'Italia a Speranza: 29 sì e 221 no #Senato - notiziedalraimo : #Politica, il #Senato boccia anche la seconda sfiducia al Ministro #Speranza - zazoomblog : Il Senato boccia la mozione di sfiducia presentata da FdI contro Speranza. Salvini non asseconda la Meloni ma vuole… -