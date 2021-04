Il Segreto: cosa nasconde EMILIA? I sospetti di MATIAS, anticipazioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelle ultimissime puntate de Il Segreto, gli strani atteggiamenti di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) continueranno ad impensierire il figlio MATIAS Castañeda (Ivan Montes). Se avete seguito in precedenza i nostri post, sapete già che tutto partirà da un malore improvviso che la donna avrà nel piazzale di Puente Viejo… Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: ONESIMO e ANTONITA, scoppia l’amore! Il Segreto, trame: EMILIA rifiuta di farsi ricoverare in ospedale Le anticipazioni indicano infatti che EMILIA perderà i sensi di fronte a diversi compaesani quando un gruppo di rivoltosi, capeggiati da don Filiberto (Andres Suarez), si schiererà apertamente contro le posizioni repubblicane del sindaco Alicia Urrutia (Roser Tapias). A quel punto, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelle ultimissime puntate de Il, gli strani atteggiamenti diUlloa (Sandra Cervera) continueranno ad impensierire il figlioCastañeda (Ivan Montes). Se avete seguito in precedenza i nostri post, sapete già che tutto partirà da un malore improvviso che la donna avrà nel piazzale di Puente Viejo… Leggi anche: Il: ONESIMO e ANTONITA, scoppia l’amore! Il, trame:rifiuta di farsi ricoverare in ospedale Leindicano infatti cheperderà i sensi di fronte a diversi compaesani quando un gruppo di rivoltosi, capeggiati da don Filiberto (Andres Suarez), si schiererà apertamente contro le posizioni repubblicane del sindaco Alicia Urrutia (Roser Tapias). A quel punto, ...

