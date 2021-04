Il ritorno dei Mii su Nintendo Switch (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Foto: Miitopia)Gli avatar personalizzabili Mii hanno scritto la storia di Nintendo sin dal loro fortunato debutto nel 2006 per la console Wii e dopo quindici anni dalla loro prima apparizione sono pronti a sbarcare per la prima volta anche su Switch con la divertente avventura Miitropia. Dall’editor del Canale Mii su Nintendo Wii fino al Centro di Creazione della successiva console Wii U o delle portatili DS e 3DS, i Mii hanno contribuito attivamente al successo dei prodotti Nintendo tra il pubblico più casual. Merito di una personalizzazione semplice e efficace in stile cartoon delle sembianze per creare propri alias, sosia di personaggi famosi o curiose creature. Oltre 150 i giochi dove poterli utilizzare da Wii Sports e Wii Fit fino a Mario Kart Wii, Super Smash Bros. e la versione Ultimate. E, da oggi, anche su ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Foto: Miitopia)Gli avatar personalizzabili Mii hanno scritto la storia disin dal loro fortunato debutto nel 2006 per la console Wii e dopo quindici anni dalla loro prima apparizione sono pronti a sbarcare per la prima volta anche sucon la divertente avventura Miitropia. Dall’editor del Canale Mii suWii fino al Centro di Creazione della successiva console Wii U o delle portatili DS e 3DS, i Mii hanno contribuito attivamente al successo dei prodottitra il pubblico più casual. Merito di una personalizzazione semplice e efficace in stile cartoon delle sembianze per creare propri alias, sosia di personaggi famosi o curiose creature. Oltre 150 i giochi dove poterli utilizzare da Wii Sports e Wii Fit fino a Mario Kart Wii, Super Smash Bros. e la versione Ultimate. E, da oggi, anche su ...

