Il Punto sulla B – Scatta la volata playoff, tante squadre coinvolte (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il torneo cadetto si appresta a vivere le ultime 4 giornate, che designeranno anche le tre squadre promosse in Serie A: è bagarre in zona playoff. Il Punto sulla BQuattro giornate alla fine del campionato cadetto e lotta promozione che si scalda sempre più. Se l’Empoli di Alessio Dionisi, che ha pareggiato 2-2 nel recupero contro il Chievo, attende solo la matematica certezza per il ritorno in Serie A, alle sue spalle è piena bagarre per aggiudicarsi il 2° posto e le posizioni che consentiranno di accedere ai playoff. Il Punto sulla B: restando in tema di promozione diretta, parte con un vantaggio importante il Lecce di Eugenio Corini, attualmente 2° con 61 punti e virtualmente ancora in corsa anche per la prima posizione (da cui dista 6 punti). I ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il torneo cadetto si appresta a vivere le ultime 4 giornate, che designeranno anche le trepromosse in Serie A: è bagarre in zona. IlBQuattro giornate alla fine del campionato cadetto e lotta promozione che si scalda sempre più. Se l’Empoli di Alessio Dionisi, che ha pareggiato 2-2 nel recupero contro il Chievo, attende solo la matematica certezza per il ritorno in Serie A, alle sue spalle è piena bagarre per aggiudicarsi il 2° posto e le posizioni che consentiranno di accedere ai. IlB: restando in tema di promozione diretta, parte con un vantaggio imporil Lecce di Eugenio Corini, attualmente 2° con 61 punti e virtualmente ancora in corsa anche per la prima posizione (da cui dista 6 punti). I ...

Advertising

M5S_Europa : La sentenza che assolve Walter De Benedetto dall'accusa di aver prodotto illegalmente #cannabis per uso terapeutico… - DiMarzio : #Milan | Il punto sulla trattativa per il rinnovo di #Donnarumma - RaiTre : Questa sera faremo il punto sulla questione del nucleare in iItalia. 'Che cosa resta dell'energia nucleare nel nost… - CristofaloNoemi : @Radiolg2015 #MidweekRevivalExpo Al punto di morte, il corpo torna in polvere ma la tua anima non muore mai, andrà… - puntotweet : 20 euro di sconto sulla stampante HP ENVY Pro 6432 - -