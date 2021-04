Il Psg si fionda su Messi | pronta un’offerta irrinunciabile

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il sogno del Paris Saint Germain di Leonardo e Neymar è l’assalto a Leo, in scadenza di contratto a giugno, è. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, che segue le anticipazioni di ieri di Tnt Sports Brasile, il Paris Saint Germain starebbe preparando l’offensiva per, il simbolo del Barcellona che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Tuttosport - Il PSG si fionda su Milik: rischio beffa per la Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Psg fionda

CalcioNapoli24

Tra Juventus e Atletico, è pronto a inserirsi il, attratto dalle qualità dell'attaccante e dal prezzo abbordabile'.... esce dal campo, scavalca i tabelloni pubblicitari e sisugli spalti, dove una commossa ... Nell'aprile del 2013, lo svedese militava in Ligue One, al. E certamente non si sarebbe mai ...ome si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il PSG potrebbe soffiare Arek Milik alla Juve: 'Leonardo sta ragionando anche su Milik, nel mirino pure dei bianconeri e dell’Atletico Madrid. Il futu ...