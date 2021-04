Il Psg dura un tempo: Mbappé assente, il City la ribalta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Termina il primo atto dello spettacolo tra Psg-Manchester City. Dominio parigino per 45?, nella ripresa ci pensa Guardiola con De Bruyne Il Manchester City ribalta di rabbia la partita, il Psg prima illumina ma poi si spegne. Nella notte delle stelle Mbappé non risponde all’appello, incidendo poco nel trio delle meraviglie parigine. La partita Il Parco dei Principi stende il tappeto rosso allo spettacolo e il direttore d’orchestra nel primo tempo porta la firma francese. Il Psg tiene il rimo ed anche il possesso del pallone, facendo anche il gioco del Manchester City, ma più in verticale e con più fantasia. Spento De Bruyne, gli avversari ne approfittano. Neymar è il più ispirato e salta sempre l’uomo, Mbappè punta di più sulla velocità. I parigini sono in forma sia di testa ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Termina il primo atto dello spettacolo tra Psg-Manchester. Dominio parigino per 45?, nella ripresa ci pensa Guardiola con De Bruyne Il Manchesterdi rabbia la partita, il Psg prima illumina ma poi si spegne. Nella notte delle stellenon risponde all’appello, incidendo poco nel trio delle meraviglie parigine. La partita Il Parco dei Principi stende il tappeto rosso allo spettacolo e il direttore d’orchestra nel primoporta la firma francese. Il Psg tiene il rimo ed anche il possesso del pallone, facendo anche il gioco del Manchester, ma più in verticale e con più fantasia. Spento De Bruyne, gli avversari ne approfittano. Neymar è il più ispirato e salta sempre l’uomo, Mbappè punta di più sulla velocità. I parigini sono in forma sia di testa ...

Sport_Fair : Il Maestro #Guardiola annienta #Pochettino Il #ManCity sbanca il Parco dei Principi senza attaccanti Per il #PSG si… - MarcoDod46 : #PSGCity dimostra quanto contano gli episodi nella Champions. 3 gol fortuiti e casuali. Psg bello e poco concreto,… - TuttoMercatoWeb : Il PSG dura un tempo, il City la ribalta nella ripresa: Guardiola espugna 2-1 il Parco dei Principi - BoneNico : Il PSG dura un tempo solo: passa in vantaggio, poi spreca le occasioni di raddoppiare. Guardiola cambia tatticament… - im_jordanv : Finisce a Parigi il match d'andata. Un tempo per ogni squadra ma il City è riuscito ad approfittarne di più. Dura p… -