Il podcast per scoprire i boschi italiani (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ecotono è il confine tra due ecosistemi: dove finisce la foresta e inizia la riva di un lago, il delta di un fiume nel quale si incontrano acque dolci e salate, il limite tra boschi e prati. È un luogo di conflitto (anche etimologicamente), ma anche di ricchezza e biodiversità. Ecotono è un concetto ecologico e anche culturale e politico, soprattutto se pensiamo ai boschi italiani, la grande risorsa rimossa di questo Paese. È per esplorare questo confine che nasce Ecotoni, un podcast prodotto da Compagnia delle foreste, che scrivo e conduco insieme al giornalista di Sherwood e dottore forestale Luigi Torreggiani, con la partecipazione fissa del ricercatore Giorgio Vacchiano. È un viaggio alla scoperta dei boschi italiani, del loro ruolo sociale, economico, ecologico e culturale, un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ecotono è il confine tra due ecosistemi: dove finisce la foresta e inizia la riva di un lago, il delta di un fiume nel quale si incontrano acque dolci e salate, il limite trae prati. È un luogo di conflitto (anche etimologicamente), ma anche di ricchezza e biodiversità. Ecotono è un concetto ecologico e anche culturale e politico, soprattutto se pensiamo ai, la grande risorsa rimossa di questo Paese. È per esplorare questo confine che nasce Ecotoni, unprodotto da Compagnia delle foreste, che scrivo e conduco insieme al giornalista di Sherwood e dottore forestale Luigi Torreggiani, con la partecipazione fissa del ricercatore Giorgio Vacchiano. È un viaggio alla scoperta dei, del loro ruolo sociale, economico, ecologico e culturale, un ...

Advertising

sole24ore : Samuel David Camillo Olivetti nasce a Ivrea il 13 agosto 1868. Laureato in ingegneria, fa esperienze in Inghilterra… - Corriere : Il Recovery Plan di Draghi spiegato bene - ItalyMFA : #VociFarnesina??? #FARNESINAXLEIMPRESE La necessità di diversificazione dell’economia ha spinto il #Qatar???? a invest… - CasatiSilvano : Il Recovery Plan di Draghi (per ripartire dopo il Covid) spiegato bene. E il «Corriere» che compie 145 anni - CosimoLatronico : RT @Corriere: Il Recovery Plan di Draghi spiegato bene -

Ultime Notizie dalla rete : podcast per Cultura, si alza il sipario ed è già "sold out" Attori in scena, e spettatori in platea, a teatro: al Piccolo di Milano, al Teatro Grassi, da ieri prove aperte di "Abbecedario per il mondo nuovo", i podcast che il teatro stabile milanese sta ...

Lo Curto: 'La Riserva dello Stagnone diventi un ecomuseo' Sono certa che dalla nuova definizione di ecomusei, per le aree trapanesi che verranno individuate, ... - Stampa l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Tp24 Tv RMC101 Podcast Inchieste

Apple rilancia sui podcast col servizio in abbonamento Agenzia ANSA Nudes, la videorecensione e il podcast La videorecensione di Nudes, la serie di Laura Luchetti con protagonisti Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e Anna Agio ...

Microsoft e Intel insieme per combattere i malware che effettuano mining di criptovalute (video) La crescente popolarità delle criptovalute e del mining di esse ha fatto sì che gli hacker spostassero le loro attenzioni su questo campo: negli ultimi tem ...

Attori in scena, e spettatori in platea, a teatro: al Piccolo di Milano, al Teatro Grassi, da ieri prove aperte di "Abbecedarioil mondo nuovo", iche il teatro stabile milanese sta ...Sono certa che dalla nuova definizione di ecomusei,le aree trapanesi che verranno individuate, ... - Stampa l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Tp24 Tv RMC101InchiesteLa videorecensione di Nudes, la serie di Laura Luchetti con protagonisti Nicolas Maupas, Fotinì Peluso e Anna Agio ...La crescente popolarità delle criptovalute e del mining di esse ha fatto sì che gli hacker spostassero le loro attenzioni su questo campo: negli ultimi tem ...