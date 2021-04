Il Pensiero di Santa Rita per oggi 28 Aprile 2021 – Video

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero Santa

Filodiritto

Per rafforzare la propria proposta, Confartigianato Sardegna richiama ildella nota ... Nel 2020 boom di appalti elettronici: anno record… Un giovanissimo fantino diTeresa ......sviluppo e il complesso percorso di questo archivio privato che dal Palazzo apostolico della...ha redatte e conservate e rappresentano una fonte privilegiata per studiare il farsi di un...Papa Francesco prosegue il ciclo di catechesi sul tema della preghiera: "Il cristiano, dopo aver accolto la Parola di Dio, non la tiene...".Tante povertà. Nel mio personale percorso vocazionale la conoscenza di san Domenico di Caleruega è stata graduale e, in un certo senso, successiva al mio impegno con lui. Fu cio ...