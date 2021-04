Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 28 aprile | il Mantovano incastra Marcello

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il28teme di essere arrestato. Agnese spinge Giuseppe a costituirsi. nelle ultime puntate de Ilabbiamo visto Agnese profondamente delusa per il furto compiuto dal marito Giuseppe e per il modo in cui l’uomo ha tentato di coprirlo. Adesso che la verità è venuta a L'articolo proviene da YesLife.it.