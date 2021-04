Il paradiso delle signore 5 anticipazioni | Vittorio e Marta | lui è sotto shock e…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La crisi in corso a Iltra(Alessandro Tersigni) e(Gloria Radulescu) sta per riservare un colpo di scena non solo a noi telespettatori ma anche allo stesso dottor Conti, che forse fino ad ora aveva un tantinovalutato il problema rappresentato da Dante Romagnoli (Luca Bastianello). Quest’ultimo sembra giocare molto bene le sue carte con la giovane Guarnieri e, intatti, siamo alla vigilia di una svolta che segnerà le trame dei prossimi giorni. Leggi anche: IL5,di mercoledì 28 aprile 2021 Occhio alla puntata del 30 aprile:si sarà finalmente deciso a parlare con la moglie e avrà tutta l’intenzione di tornare ...