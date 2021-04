Il padre di Martina | Non sono riusciti a farle male di nuovo Difese | errore giudiziario

Advertising

Nan0723520234 : il padre di martina rossi mi fa sempre tenerezza #chilhavisto - Imbecilla : Il padre di Martina mi distrugge. Niente. Cominciamo col fazzoletto #chilhavisto - leviticca : Cuoricino il padre di Martina #chilhavisto #chilhavisters - Lele76Lele : RT @maurovanetti: «Se non fossimo stati economicamente all'altezza, non avremmo potuto fare un processo lungo 10 anni.» Sante parole del p… - nvisiblesuicide : Stasera si dovrà parlare di Martina Rossi (sentenza), di Benno (ritrovamento cadavere padre) e poi che altro? #chilhavisto #chilhavisters -

MORTE MARTINA ROSSI, IL PADRE: "CHI RUBA UNA MELA RISCHIA DI PIU'" Secondo il padre di Martina Rossi le indagini non sono state svolte in maniera adeguata: "Non era previsto che Maiorca potesse ...Condannati in appello - bis a tre anni i due giovani aretini per tentato stupro di gruppo. Il padre della ragazza: Giustizia è fatta . I legali degli imputati: Processo indiziario, ricorreremo in ...Martina Rossi: nel pomeriggio è arrivata la sentenza del processo di Appello Bis. Condannati gli imputati a 3 anni, commento della famiglia della vittima.