Il nuovo regolamento europeo contro il terrorismo online sa di censura (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Via libera ad Orban". O a quelli come lui. Via libera, senza neanche un voto. Ed è quest'ultima, forse, la cosa che allarma di più: la sottovalutazione. Accade in Europa, a Strasburgo. E che sia un "via libera" a chi viola sistematicamente i diritti, lo dice – fra i tanti – anche "Liberties.Eu", la più che moderata organizzazione europea, che segue da vicino tutto ciò che riguarda le legislazioni digitali. Organizzazione che fa solo comunicati sobri, senza tante definizioni. Stavolta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

