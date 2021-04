Il Nuovo Amore di Antonella Fiordelisi! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Antonella Fiordelisi dopo l’addio a Francesco Chiofalo ha già un Nuovo Amore! Il suo attuale flirt è un ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi! Volete sapere di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli! Antonella Fiordelisi ha già dimenticato Francesco Chiofalo, conosciuto anche come Lenticchio, il suo fidanzato da circa due anni e conosciuto durante Temptation Island, il reality dei sentimenti in cui lui partecipava in coppia con Selvaggia Roma e lei come tentatrice. Eppure sono passate solo poche ore dall’annuncio ufficiale sui social che annunciavano la loro rottura definitiva, ma la bella Antonella sembra aver già dimenticato il suo ex. Non solo, l’ ex tentatrice avrebbe già un Nuovo Amore. Il suo Nuovo flirt è un volto noto di questa ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 28 aprile 2021)Fiordelisi dopo l’addio a Francesco Chiofalo ha già un! Il suo attuale flirt è un ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi! Volete sapere di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli!Fiordelisi ha già dimenticato Francesco Chiofalo, conosciuto anche come Lenticchio, il suo fidanzato da circa due anni e conosciuto durante Temptation Island, il reality dei sentimenti in cui lui partecipava in coppia con Selvaggia Roma e lei come tentatrice. Eppure sono passate solo poche ore dall’annuncio ufficiale sui social che annunciavano la loro rottura definitiva, ma la bellasembra aver già dimenticato il suo ex. Non solo, l’ ex tentatrice avrebbe già un. Il suoflirt è un volto noto di questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Amore Thor 4 Love and Thunder: sarà una strage? Leggi anche Thor 4: tutto quello che sappiamo del nuovo cinecomic con Chris Hemsworth Secondo ... E conoscendo l'amore di Waititi per l'umorismo nero, non ci stupisce affatto. Le cose però peggiorano ...

E' uscito il nuovo singolo di Margherita Zanin, 'Chirashi' ... invece, mastica e chiude gli occhi come per percepire l'emozione di un gusto completo, la stessa espressione che si ha quando si cerca di assaporare ogni aspetto dell'amore, perchè i sentimenti si ...

Giggs, nuovo amore con una modella di lingerie Corriere dello Sport.it Teatro San Carlo, la riapertura al pubblico da «La Traviata» a «L'elisir d'amore» Sono 33 gli spettacoli e 19 gli eventi che scandiscono la nuova programmazione dal 14 maggio al 31 luglio 2021 del Teatro di San Carlo. Il Lirico di Napoli riapre dunque con il ...

PODCAST FV, Vlahovic: Firenze, amore e fantasia Firenzeviola.it è lieta di annunciare la nascita di una nuova sezione per ampliare l'offerta di notizie e approfondimenti viola. Da oggi infatti, i nostri lettori potranno ascoltare i ...

