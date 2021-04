Il necrologio per Mussolini sul Giornale di Vicenza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un necrologio per Mussolini è stato pubblicato sul Giornale di Vicenza con un invito a riunirsi in preghiera per il Duce. In passato per una vicenda analoga la Digos aveva aperto un’inchiesta ‘S.E. Cav Benito Mussolini. 28 -04 1945 – 28-04 2021. Sempre in noi presente”, recita il testo dell’annuncio apparso ieri su una pagina dei necrologi del Giornale di Vicenza sotto la scritta ‘Anniversari’ con il quale si invita a recitare un rosario per Mussolini. Si rinnova così, anche quest’anno, una consuetudine che si ripete da anni. Lo spazio del quotidiano è stato comprato dai gruppi ‘Continuità ideale R.S.I. e Fam. Caduti e Dispersi R.S.I. che invitano a riunirsi in preghiera in memoria del Duce. “Ci ritroveremo alle ore 19 – si legge infatti – nello ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Unperè stato pubblicato suldicon un invito a riunirsi in preghiera per il Duce. In passato per una vicenda analoga la Digos aveva aperto un’inchiesta ‘S.E. Cav Benito. 28 -04 1945 – 28-04 2021. Sempre in noi presente”, recita il testo dell’annuncio apparso ieri su una pagina dei necrologi deldisotto la scritta ‘Anniversari’ con il quale si invita a recitare un rosario per. Si rinnova così, anche quest’anno, una consuetudine che si ripete da anni. Lo spazio del quotidiano è stato comprato dai gruppi ‘Continuità ideale R.S.I. e Fam. Caduti e Dispersi R.S.I. che invitano a riunirsi in preghiera in memoria del Duce. “Ci ritroveremo alle ore 19 – si legge infatti – nello ...

