(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilhato l’arrivo di un nuovo partner ufficiale per ildi Castel Volturno. Dal primo luglio 2021 la struttura sarà denominata SSCTraining Center ed avrà una nuova area gaming per calciatori e ospiti. E’ il punto di arrivo della sottoscrizione di un accordo di collaborazione di lunga durata fra le parti: a partire dalla stagione 2022-23, la licenza delsarà presente in esclusiva nella serie eFootball PES. Il presidente diDIgital Entertainmet B.V., Naoki Morita, si dice “onorato che ilabbia deciso di firmare questo accordo esclusivo”, mentre Serena Salvione, responsabile Sviluppo Internazionale del, commenta: “Siamo felici di lanciare questa ...

Advertising

spaziogames : Su #PES arriva il Napoli in esclusiva! - napolista : Il #Napoli annuncia una partnership con #Konami, il Centro Sportivo cambierà nome Dal 1 luglio 2021 la struttura si… - DaniloServadei : Il Napoli annuncia la partnership con KONAMI! Questa si che è una sorpresa #KONAMI #Napoli - GamingTalker : eFootball PES, Konami annuncia una partnership a lungo termine con il Napoli - 100x100Napoli : [FOTO] Il Napoli annuncia la partnership con Konami -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli annuncia

Lol'Eliseo. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80. Sono in attesa di essere presentati al giudice per la comunicazione della richiesta di estradizione da ...L'annuncio della SSCsul profilo ufficiale twitter del club. Comments commentsQuesta mattina la SSC Napoli ha annunciato la Konami Digital Entertainment come Official Partner a partire dalla prossima stagione.Siamo lieti di annunciare Konami come nostro ultimo partner! La partnership ufficiale inizierà dall’inizio della stagione 2021/22, con la licenza che diventerà esclusiva per la serie eFootball PES dal ...