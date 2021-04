Il modello Living Organism che guiderà il business post covid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (di Francesco Manzini, Executive Director di Spring Professional) È chiara a tutti la differenza tra un meccanismo e uno. Quest’ultimo trasmette subito l’idea di qualcosa di vivo, differentemente da un meccanismo che invece ha bisogno di una specifica azione esterna per attivarsi. Per quanto sincronizzato e collaudato negli anni, aggiornato all’ultima tecnologia disponibile, perfezionato allo stato dell’arte, ottimizzato per raggiungere il massimo del suo potenziale, un meccanismo non sarà mai in grado di reagire autonomamente a uno stimolo esterno come invece è in grado di fare uno vivente. Al suo meglio, un meccanismo è veloce, affidabile e in grado di produrre valore, tutte condizioni che auspicheremmo in un’azienda. Ma qui sta il baco: appena sorgono nuove condizioni impreviste – ad esempio una pandemia – cercare di adattarlo ...