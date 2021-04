Il ministro Speranza ha vietato l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Bangladesh, oltre che in India (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso a chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato o transitato in Bangladesh. Tre giorni fa Speranza aveva firmato un’ordinanza analoga per vietare l’ingresso a chi negli Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildella Salute Robertoha firmato una nuova ordinanza che vietaa chi14ha soggiornato o transitato in. Trefaaveva firmato un’ordinanza analoga per vietarea chi

Advertising

VittorioSgarbi : Il ministro Speranza al Senato: «Linguaggio d’odio che sfrutta l’angoscia degli italiani». No, caro Speranza, il pr… - fattoquotidiano : ATTACCHI AL MINISTRO SPERANZA L’ex premier contro Salvini: “Scelga se stare dalla parte di chi soffia sul fuoco o d… - DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - cinziaspoletini : RT @domecaruso71: Mozioni presentate per mettere in cattiva luce la Lega e catturare il suo elettorato. Operazione sbagliata che ha rafforz… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di conf… -