Il ddl Zan è stato finalmente calendarizzato in Commissione Giustizia al Senato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tredici voti a favore e 11 contro. Questi i numeri con cui la Commissione Giustizia di Palazzo Madama ha approvato la calendarizzazione della discussione sulla legge contro l'omotransfobia e la misoginia. Un passo avanti dopo l'ostruzionismo della Lega (e di Fratelli d'Italia, che però è all'opposizione) che può dare una forte svolta per l'approvazione di questo provvedimento che lo scorso mese di ottobre ha superato – in prima lettura – l'esame della Camera dei deputati. Ora, con il ddl Zan calendarizzato si può procedere con l'approvazione al Senato, anche se per il momento non è stata indicata una data.

