Il dato è mio e lo gestisco io. Così Pechino sfida Washington (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Cina sta preparando una nuova stretta "sulla sicurezza". Infatti, il nuovo progetto di legge sulla sicurezza dei dati cinese si arricchisce di un nuovo emendamento: le compagnie tech potranno condividere dati stoccati nel Paese con le polizie straniere soltanto previa autorizzazione da parte di Pechino. Lo scrive oggi il South China Morning Post. Si tratta di una mossa che renderà più difficile per i sistemi giudiziari e gli apparati di sicurezza esteri l'accesso a dati conservati in Cina e, quindi, perseguire anche eventuali reati. Il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo è arrivato alla seconda lettura della bozza questa settimana, dopo che la prima è stata effettuata a giugno dello scorso anno, hanno segnalato i media cinesi. Il progetto di legge va letto in coordinamento con la Legge sulla protezione dei dati personali e rappresenta la prima ...

